Источник материала: ОНТ

Колесо обозрения в столичном парке Горького атаковали пчелы. Решив обустроить гнездо в теплом, светлом и, вероятно, как они посчитали, безопасном месте, рой облепил аттракцион и остановил его на пять часов.

Спасатели предложили руководству парка переждать это возможное недоразумение, чтобы пчелы могли улететь. В общем так и произошло. Вот только часть пчелиного семейства задержалась на новом месте и продолжила осваивать жилище, видно, рассчитывая, что туда не дотянется рука человека. Действительно, без спецтехники обойтись не удалось – насекомые спрятались в скрытых конструкциях.

Спасатели трудились с вышки, ведь высота аттракциона – 54 метра. Теперь проблема устранена. Посетители не пострадали, а развлечения не остановлены.

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