В крипту Всехсвятского храма передали землю и вещи красноармейца, погибшего в лагере смерти «Шталаг-352»

Источник материала: ОНТ

Беларусь помнит всех и каждого, отдавшего жизнь за мир и стабильность на нашей земле. В крипту Всехсвятского храма передали землю и личные вещи красноармейца, погибшего в лагере смерти «Шталаг-352». Останки обнаружил специализированный поисковый батальон Вооруженных Сил.

В поселок Тямша Псковской области доставят артефакты для перезахоронения – это записка с персональными данными, медальон и земля с места, где обнаружили останки рядового Ивана Анисимова. Определить хозяина предметов в братской могиле смогли сотрудники управления по увековечиванию памяти защитников Отечества.

А обратно из Псковской области белорусская молодежь привезет в крипту Всехсвятской церкви новую капсулу – с землей с мест захоронения советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

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