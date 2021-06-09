Пес заснул в очень странной позе и насмешил пользователей Сети (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике пес заснул в очень странной, но смешной позе – глаза открыты, язык наружу. Хозяйку пса развеселил забавный вид ее питомца.





Комментаторов тоже насмешила необычная поза для сна: «Полный релакс», «Вот и я так же просыпаюсь по утрам», «Наверное, ему просто жарко», «Ошибка 404», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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