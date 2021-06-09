|
Пес заснул в очень странной позе и насмешил пользователей Сети (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике пес заснул в очень странной, но смешной позе – глаза открыты, язык наружу. Хозяйку пса развеселил забавный вид ее питомца.
Комментаторов тоже насмешила необычная поза для сна: «Полный релакс», «Вот и я так же просыпаюсь по утрам», «Наверное, ему просто жарко», «Ошибка 404», – писали пользователи Сети.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике пес заснул в очень странной, но смешной позе – глаза открыты, язык наружу. Хозяйку пса развеселил забавный вид ее питомца. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)