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В парламенте Боливии подрались депутаты и сенаторы
Источник материала: ОНТ
В парламенте Боливии подрались депутаты и сенаторы.
В перепалке участвовали и женщины, они хватали друг друга за волосы. Все произошло во время выступления главы МВД по делу о госперевороте 2019 года.
Во время доклада видеоматериалы возмутили оппозиционных депутатов. Те стали кричать и перебивать чиновника, за министра заступились сторонники провластного движения. Сессию пришлось прервать.
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В парламенте Боливии подрались депутаты и сенаторы. В перепалке участвовали и женщины, они хватали друг друга за волосы. Все произошло во время выступления главы...
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