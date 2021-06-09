Источник материала: ОНТ

В парламенте Боливии подрались депутаты и сенаторы.

В перепалке участвовали и женщины, они хватали друг друга за волосы. Все произошло во время выступления главы МВД по делу о госперевороте 2019 года.

Во время доклада видеоматериалы возмутили оппозиционных депутатов. Те стали кричать и перебивать чиновника, за министра заступились сторонники провластного движения. Сессию пришлось прервать.

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