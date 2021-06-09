Названы два волшебных слова, которые помогут быстрее попасть на прием к врачу

Источник материала: ОНТ

Врач из России Александр Мясников в беседе с офтальмологом Дмитрием Майчуком раскрыл секрет, как пациенту быстрее попасть к врачу и получить медпомощь. Об этом специалисты рассказали в эфире программы «О самом главном» на телеканале « Россия 1 ».

В эфире была затронута тема с конъюнктивитом. В случае этого заболевания скорая помощь врача просто необходима. Попасть в руки к медикам нужно в течении одного-двух дней.

Мясников попросил коллегу рассказать, какие слова нужно произнести в регистратуре, чтобы в ближайшее время оказаться на приеме.

Офтальмолог подчеркнул, что эта фраза откроет двери к врачу в любой клинике. Медики просто не имеют права отказать.

Фото: Pixabay

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