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В Харькове взорвалась граната, пострадали пять человек

09.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Харькове взорвалась граната, пострадали пять человек

Из Харькова приходят тревожные новости. Там детонировала граната. По последним данным – ранены пять человек. 

Все началась с конфликта между компанией подростков и 29-летним гражданином. Один из молодых людей нанес несколько ударов оппоненту. После этого мужчина достал гранату и бросил им под ноги. Через секунды раздался взрыв. 

Некоторые успели отбежать – и все же пять человек пострадали. Есть ли среди них случайные прохожие – не сообщается.

Подозреваемый задержан. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Очевидно одно – на руках у обычных граждан есть опасное оружие. И в какое время его могут применить и в каких ситуациях – непредсказуемо. 

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Из Харькова приходят тревожные новости. Там детонировала граната. По последним данным – ранены пять человек.  Все началась с конфликта между компанией подростков...
 
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