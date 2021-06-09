В Харькове взорвалась граната, пострадали пять человек

Источник материала: ОНТ

Из Харькова приходят тревожные новости. Там детонировала граната. По последним данным – ранены пять человек.

Все началась с конфликта между компанией подростков и 29-летним гражданином. Один из молодых людей нанес несколько ударов оппоненту. После этого мужчина достал гранату и бросил им под ноги. Через секунды раздался взрыв.

Некоторые успели отбежать – и все же пять человек пострадали. Есть ли среди них случайные прохожие – не сообщается.

Подозреваемый задержан. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Очевидно одно – на руках у обычных граждан есть опасное оружие. И в какое время его могут применить и в каких ситуациях – непредсказуемо.

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