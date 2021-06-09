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В Харькове взорвалась граната, пострадали пять человек
Источник материала: ОНТ
Из Харькова приходят тревожные новости. Там детонировала граната. По последним данным – ранены пять человек.
Все началась с конфликта между компанией подростков и 29-летним гражданином. Один из молодых людей нанес несколько ударов оппоненту. После этого мужчина достал гранату и бросил им под ноги. Через секунды раздался взрыв.
Некоторые успели отбежать – и все же пять человек пострадали. Есть ли среди них случайные прохожие – не сообщается.
Подозреваемый задержан. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Очевидно одно – на руках у обычных граждан есть опасное оружие. И в какое время его могут применить и в каких ситуациях – непредсказуемо.
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Из Харькова приходят тревожные новости. Там детонировала граната. По последним данным – ранены пять человек. Все началась с конфликта между компанией подростков...
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