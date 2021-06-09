7+ самых странных мест на Земле. Вы не поверите, что это творение природы!

Источник материала: ОНТ

Есть на нашей планете невероятные места. Посмотрите на фото этих странных уголков планеты! Сложно представить, что они – творение природы.

1. Рыбацкая деревня в Китае



Фото с сайта udivitelno.com

Небольшая деревня расположена на одном из 400 островов Шенгси к востоку от китайской провинции Чжэцзян. Место, известное своим рыболовным промыслом, люди покинули несколько десятков лет назад. На материке они нашли более удобный путь заработка. С тех пор деревня начала постепенно исчезать под натиском растительности, превращаясь в царство зелени и создавая фантастическое зрелище.

2. Пещера Шондонг, Вьетнам



Фото с сайта planetofhotels.com



Фото с сайта planetofhotels.com



Фото с сайта planetofhotels.com

Самая крупная в мире пещера находится во вьетнамской провинции Куангбинь в Национальном парке Фонгня-Кебанг. Проходы здесь высотой до 200 м, а шириной – до 150 м. В пещере можно увидеть загадочные природные рисунки, древние окаменелости, огромные сталактиты разнообразных форм. Изюминка этого места – каменный «жемчуг». Дело в том, что стены пещеры от воздействия воды расслаиваются, а между слоями формируются большие «жемчужины». А еще путешественники в восторге от растений под отверстиями в сводах пещеры и подземной реки.





3. Светящаяся вода на Мальдивах



Фото с сайта тут-тур.рф

В водах у острова Ваадху Мальдивского архипелага ночью можно увидеть необычное зрелище – вспыхивают миллионы светящихся неоновых точек. Это – биолюминесцентный фитопланктон, который здесь обитает.

4. Горящий кратер в Дарвазе, Туркеминстан



Фото с сайта moscow-airports.com

Это гигантский горящий кратер около 60 м в диаметре и 20 м в глубину. Пещеру, имеющую огромные запасы природного газа, когда-то нашли здесь случайно геологи в 1971 году. Газ подожгли, чтобы избежать вредного воздействия на людей и скот. Огонь должен был потухнуть через несколько дней, но горит уже 50 лет. Это завораживающее и уникальное зрелище.

5. Памуккале, Турция



Фото с сайта vasuan.com

Памуккале – уникальный природный ансамбль из известняковых белоснежных склонов, термальных источников, камней и водопадов. Его часто включают в рейтинги самых красивых мест на Земле. Путешественники едут в это место не только, чтобы полюбоваться красивейшим чудом природы, но и с целью оздоровления.

6. Остров Сокотра



Фото с сайта orangesmile.com

Его пейзажи похожи на инопланетные. Остров изолирован уже 6 млн лет, здесь растут редкие разновидности флоры и фауны – треть из них обитает только в этом месте. Множество удивительных и красивых растений, многим из которых около 20 млн лет, можно увидеть на острове, несмотря на горячий и сухой климат.

7. Озеро Ретба, Сенегал



Фото с сайта mir-vpechatleniy.ru

Глядя на фото озера, невозможно представить, что это – творение природы. Цвет воды в озере может менять свой оттенок от светло-розового до коричневого. А причина в том, что в нем обитают цианобактерии – древнейшие микроорганизмы, появившиеся на Земле 3,5 млрд лет назад. При сильном ветре, например, цианобактерии активизируются и вырабатывают больше фермента – вода в озере, соответственно, становится ярче. Удивительно, что кроме цианобактерий в озере нет другой органической жизни, так как оно очень соленое – концентрация соли в озере Ретба почти в 1,5 раза больше, чем в Мертвом море, - 380 г/л.

8. Блуждающие камни в Рейстрек-Плайя, США



Фото с сайта balatsky.ru

Высохшее озеро есть в калифорнийском национальном парке Долина Смерти. Оно было бы обычным, если бы не странный феномен. 30-килограммовые камни медленно, но без помощи живых существ движутся по его глинистому дну, оставляя за собой отчетливые следы. При этом траектория их движения абсолютно произвольна. Что толкает камни?

Как оказалось, причиной их движения стали большие, до десятков метров, но очень тонкие участки льда, образующиеся после морозных ночей – иногда после дождей озеро наполняется водой. Плавающий и тающий лед приводит камни в движение.

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