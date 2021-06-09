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В Индии столкнулся пассажирский автобус и автопогрузчик. Погибли 17 человек, 70 пострадали
Источник материала: ОНТ
17 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш в результате столкновения двухэтажного автобуса и автопогрузчика, передает агентство
В результате аварии пострадали около 70 человек, 17 погибли. Всех раненых госпитализировали. Многие находятся в критическом состоянии.
Предварительно, причиной ДТП стало нетрезвое состояние водителя автобуса.
Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования семьям погибших. Также он распорядился выплатить материальную помощь пострадавшим и их семьям.
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17 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш в результате столкновения двухэтажного автобуса и автопогрузчика, передает агентство PTI. В результате аварии...
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