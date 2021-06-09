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В Индии столкнулся пассажирский автобус и автопогрузчик. Погибли 17 человек, 70 пострадали

09.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индии столкнулся пассажирский автобус и автопогрузчик. Погибли 17 человек, 70 пострадали

17 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш в результате столкновения двухэтажного автобуса и автопогрузчика, передает агентство PTI.

В результате аварии пострадали около 70 человек, 17 погибли. Всех раненых госпитализировали. Многие находятся в критическом состоянии.

Предварительно, причиной ДТП стало нетрезвое состояние водителя автобуса.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования семьям погибших. Также он распорядился выплатить материальную помощь пострадавшим и их семьям.

Фото: The Economic Times

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17 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш в результате столкновения двухэтажного автобуса и автопогрузчика, передает агентство PTI. В результате аварии...
 
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