|
Закулисье любимых советских фильмов. Посмотрите, как проходили съемки легендарных картин!
Источник материала: ОНТ
Многие с душевной теплотой отзываются о советских фильмах и пересматривают их «до дыр». Сегодня мы покажем вам редкие кадры съемок ваших любимых картин. Приятного просмотра!
Съемки «Жестокого романса». Подготовка в самом разгаре!
А вот и мушкетеры оседлали велосипеды
«Место встречи изменить нельзя»
Леонид Гайдай рассказывает, как Иван Васильевичу сменить профессию
Перед важной сценой фильма «Вий»
Закулисье «Служебного романа»
Фильм «Собачье сердце». Фотография на память
«Бриллиантовая рука» с другого ракурса
«Кавказская пленница» во всей красе
«Карнавальная ночь» в процессе съемки
Как же интересно пробраться в закулисье любимых фильмов и посмотреть на другую сторону процесса съемки. В эти моменты ностальгия окутывает своей теплотой…
По материалам сайтов
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие с душевной теплотой отзываются о советских фильмах и пересматривают их «до дыр». Сегодня мы покажем вам редкие кадры съемок ваших любимых картин. Приятного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)