Закулисье любимых советских фильмов. Посмотрите, как проходили съемки легендарных картин!

Источник материала: ОНТ

Многие с душевной теплотой отзываются о советских фильмах и пересматривают их «до дыр». Сегодня мы покажем вам редкие кадры съемок ваших любимых картин. Приятного просмотра!

Съемки «Жестокого романса». Подготовка в самом разгаре!



Фото: cameralabs.org

А вот и мушкетеры оседлали велосипеды



Фото: bigpicture.ru

«Место встречи изменить нельзя»



Фото: fishki.net

Леонид Гайдай рассказывает, как Иван Васильевичу сменить профессию



Фото: cameralabs.org

Перед важной сценой фильма «Вий»



Фото: interesnoznat.com

Закулисье «Служебного романа»



Фото: cameralabs.org

Фильм «Собачье сердце». Фотография на память



Фото: bigpicture.ru

«Бриллиантовая рука» с другого ракурса



Фото: cameralabs.org

«Кавказская пленница» во всей красе



Фото: pikabu.ru

«Карнавальная ночь» в процессе съемки



Фото: cameralabs.org

Как же интересно пробраться в закулисье любимых фильмов и посмотреть на другую сторону процесса съемки. В эти моменты ностальгия окутывает своей теплотой…

По материалам сайтов interesnoznat.com , cameralabs.org , bigpicture.ru , fishki.net

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