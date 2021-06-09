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Закулисье любимых советских фильмов. Посмотрите, как проходили съемки легендарных картин!

09.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Закулисье любимых советских фильмов. Посмотрите, как проходили съемки легендарных картин!

Многие с душевной теплотой отзываются о советских фильмах и пересматривают их «до дыр». Сегодня мы покажем вам редкие кадры съемок ваших любимых картин. Приятного просмотра!

 

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Фото: cameralabs.org

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Фото: pikabu.ru

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Фото: cameralabs.org

Как же интересно пробраться в закулисье любимых фильмов и посмотреть на другую сторону процесса съемки. В эти моменты ностальгия окутывает своей теплотой…

 

По материалам сайтов interesnoznat.com, cameralabs.org, bigpicture.ru, fishki.net

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Многие с душевной теплотой отзываются о советских фильмах и пересматривают их «до дыр». Сегодня мы покажем вам редкие кадры съемок ваших любимых картин. Приятного...
 
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