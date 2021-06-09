Крупный пожар вспыхнул в Малиновке на улице Наполеона Орды

Источник материала: ОНТ

В Минске по улице Наполеона Орды вспыхнул сильный пожар. Горит квартира на 14-м этаже. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте МЧС.

По информации ведомства, cпасены семь человек: двое из горящей квартиры, пятеро c соседних этажей.

Причина и обстоятельства возгорания не сообщаются.

Будет дополнено.

Фото: БЕЛТА

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