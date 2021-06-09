|
Как одеваться невысоким девушкам: наглядные примеры
Источник материала: ОНТ
Если вы входите в число девушек с невысоким ростом, то эти советы помогут выглядеть вам еще изящнее.
Невысоким девушкам очень важно выбирать одежду с акцентом на талии. Обратите внимание, что в обоих случаях надеты велосипедки, но только смотрятся они по-разному. Дело в том, что на снимке слева дополнен образ объемным худи длиной до пояса, тем самым скрыв талию.
На левом снимке неправильная модель платья похитила несколько сантиметров. Казалось бы, здесь и V-образный вырез, и талия подчеркнута, но все равно что-то не то. Проблема в юбке, которая расширяется от середины бедра, тем самым укорачивая ноги чуть ли не в два раза.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы входите в число девушек с невысоким ростом, то эти советы помогут выглядеть вам еще изящнее.На фото слева актриса одета в кюлоты и удлиненный пиджак до...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)