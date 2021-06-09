Как одеваться невысоким девушкам: наглядные примеры

Источник материала: ОНТ

Если вы входите в число девушек с невысоким ростом, то эти советы помогут выглядеть вам еще изящнее.



На фото слева актриса одета в кюлоты и удлиненный пиджак до середины бедра, которые режут ее фигуру на несколько частей. Обилие горизонтальных линий заметно укорачивает силуэт, однако если хочется смотреться стройнее и выше, главная задача — создать одну сплошную вертикаль, как на фото справа.





Невысоким девушкам очень важно выбирать одежду с акцентом на талии. Обратите внимание, что в обоих случаях надеты велосипедки, но только смотрятся они по-разному. Дело в том, что на снимке слева дополнен образ объемным худи длиной до пояса, тем самым скрыв талию.





На левом снимке неправильная модель платья похитила несколько сантиметров. Казалось бы, здесь и V-образный вырез, и талия подчеркнута, но все равно что-то не то. Проблема в юбке, которая расширяется от середины бедра, тем самым укорачивая ноги чуть ли не в два раза.



Фото: Pexels

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