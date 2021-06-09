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«Лето в дом» от МТС: скидки на домашний интернет и интерактивное телевидение

09.06.2021 12:59 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС запустил акцию «Лето в дом» для пользователей проводного интернета. Новые абоненты тарифной линейки «ИКС» получат скидки на домашний интернет и интерактивное телевидение. Стать участником акции можно по 31 августа 2021 года.

В течение первых 3-х месяцев после подключения новые абоненты тарифной линейки «ИКС» получат 100%-ную скидку на абонплату. Начиная с 4 по 12 месяц, стоимость услуги Х5 со скидкой составит 20 рублей, Х6 — 30 рублей, X7 — 40 рублей в месяц. Далее ежемесячная стоимость будет составлять 27,50 рубля, 38,50 рубля и 52,50 рубля соответственно.

Помимо домашнего интернета, абоненты услуги «Х5» могут подключить одну SIM-карту и пользоваться безлимитом мобильного интернета и звонков во все сети за 7,50 рубля в месяц. Пользователям «X6» доступно подключение двух, а «X7» — четырех SIM-карт на таких же условиях. Также в эти услуги дополнительно включены доступ к МТС ТВ и пакеты антивирусов.*

Воспользоваться акцией «Лето в дом» можно по 31 августа 2021 года.

Подробнее об услугах — здесь.

*Скидка не распространяется на мобильные номера с безлимитом исходящих звонков и мобильного интернета.

 
 
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МТС запустил акцию «Лето в дом» для пользователей проводного интернета. Новые абоненты тарифной линейки «ИКС» получат скидки на домашний интернет...
 
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