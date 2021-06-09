Адвокат Бабарико попросил суд выпустить его из СИЗО









Защита экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико просить суд изменить ему меру пресечения и отпустить его из СИЗО КГБ.





Такое ходатайство озвучил в суде адвокат Дмитрий Лаевский, который заявил, что на настоящий момент нет оснований для такой меры пресечения и нет доказательств вины экс-банкира.





Он назвал нахождение под стражей Бабарико "жесткой мерой" и отметил, что обвиняемый, если будет отпущен из-под стражи, готов являться по любому требованию.



