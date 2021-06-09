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Адвокат Бабарико попросил суд выпустить его из СИЗО

09.06.2021 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству защитника основного фигуранта процесса.



Защита экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико просить суд изменить ему меру пресечения и отпустить его из СИЗО КГБ.

Такое ходатайство озвучил в суде адвокат Дмитрий Лаевский, который заявил, что на настоящий момент нет оснований для такой меры пресечения и нет доказательств вины экс-банкира.

Он назвал нахождение под стражей Бабарико "жесткой мерой" и отметил, что обвиняемый, если будет отпущен из-под стражи, готов являться по любому требованию. 
 
 
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Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству защитника основного фигуранта процесса.
 
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