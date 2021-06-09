Какие украинские товары будут ввозить по разовым лицензиям с 9 июня

В перечень товаров из Украины, в отношении которых проводятся административные процедуры при импорте в Беларусь, включены продовольственные товары.





Это кондитерские изделия из сахара, шоколад и другие готовые пищевые продукты с добавлением какао, фруктовые и овощные соки, пиво.





Кроме того, в перечень внесены обои, туалетная бумага, стиральные машины, мебель, в том числе для сидения, и ее части.





Также по разовым лицензиям должны теперь ввозиться из Украины в Беларусь древесностружечные и древесноволокнистые плиты, строительный кирпич из керамики, керамическая неглазурованная плитка, стеклянные ампулы, радиаторы и их части из черных металлов, сельхозмашины для подготовки и обработки почвы и их части.





Решение об импорте украинских товаров по разовым лицензиям закреплено в постановлении Совмина № 292 от 26 мая 2021 года.





Документ будет действовать в течение шести месяцев.