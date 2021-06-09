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Еще два региональных телеграм-канала признаны "экстремистскими"

09.06.2021 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Распространяют информационную продукцию, содержащую призывы к экстремистской деятельности".​

Еще два телеграм-канала в Беларуси признаны экстремистскими. Как сообщает пресс-служба МВД, речь о "Браславе для жыцця" и "Поставах для жизни". 

8 июня суд Железнодорожного района Витебска принял решение по материалам, полученным из областного управления ГУБОПиК. В нем отмечаются, что они до сих пор "распространяют информационную продукцию, содержащую призывы к экстремистской деятельности".

Как стандартно сообщает МВД, там были призывы к участию в "несанкционированных митингах" и т.д.

За последние месяцы в нашей стране десятки протестных телеграм-каналов, чатов были признаны "экстремистскими". За распространение (репост) информации из них грозит административная ответственность — штраф или арест.
 
Теги: Витебск
 
 
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"Распространяют информационную продукцию, содержащую призывы к экстремистской деятельности".​
 
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