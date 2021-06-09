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Помилован: академик Белецкий вышел на свободу

09.06.2021 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На днях из колонии в Витебске был освобожден один из лучших белорусский врачей, Александр Белецкий. Он был осужден за коррупцию. TUT.BY

Помилован: академик Белецкий вышел на свободу
В феврале 2019 года академика признали виновным и приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, пишет TUT.BY.   

До июля 2018 года Александр Белецкий возглавлял РНПЦ травматологии и ортопедии. На судах академик не отрицал, что в качестве подарка получил 4 тысячи евро и 3 тысячи долларов. При этом он не воспринимал эти деньги как взятку. А одну из сумм потратил на конгресс в Барселоне, где в состав белорусской делегации входило 12 человек. 

Белецкий в суде говорил, что раскаивается в содеянном. Крупные же суммы, которые были найдены у него дома и на вкладах, по его словам, ему давали состоятельные друзья, и это не было связано с его профессиональной деятельностью. Один из таких друзей — бизнесмен Александр Шакутин

Наказание известный врач отбывал в колонии "Витьба", куда часто отправляют осужденных за коррупцию чиновников, судей, силовиков и бизнесменов. 

Александр Белецкий — уникальный в своей отрасли врач. Он известный ученый и академик. У него более 450 печатных работ, в том числе 16 монографий, из них восемь изданы за границей. За свою профессиональную жизнь он подготовил четырех докторов и шесть кандидатов медицинских наук.

Пока Александр Белецкий находился в СИЗО, его наградили медалью НАН. Он вырос в семье врачей и всю жизнь был детским ортопедом. Провел 4000 высокотехнологических сложных операций.

Помимо этого, у него 92 патента в лечении детей с патологиями тазобедренных суставов, в 2010-м году он получил звание «Заслуженный деятель науки», читал лекции во многих странах мира, выступал на американской ассоциации оперирующих хирургов. 

По его словам на суде, деньги, выданные в качестве Госпремии, а также за патенты, монографии, он откладывал.

Именно он разработал новые технологии хирургического лечения ортопедической патологии тазобедренного сустава у детей и подростков. За это его и наградили Госпремией в области науки и техники. 

Он руководил работой по созданию белорусских имплантов и металлоконструкций в травматологии и ортопедии.
 
Теги: Витебск
 
 
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На днях из колонии в Витебске был освобожден один из лучших белорусский врачей, Александр Белецкий. Он был осужден за коррупцию. TUT.BY
 
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