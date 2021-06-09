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"Молчанием продается Бог" Выступившего против насилия архиепископа Артемия лишают должности
Источник материала: Партизан
Накануне в Минске прошло заседание Синода Белорусской православной церкви. По его итогам было принято решение об освобождении от должности архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия
Об этом сообщает сайт
После президентских выборов Архиепископ Артемий стал одним из немногих иерархов Белорусской православной церкви, кто открыто высказался о происходящем в Беларуси.
Сразу после жесткого подавления протестов он
Нынешней весной Артемий снова косвенно высказался о ситуации в стране и заявил, что "идти путем приспособленчества — это путь самоуничтожения".
Однако, как выяснила
«Я вам скажу откровенно и без обиняков: я не знаю. На сегодняшний момент никто вам не сможет эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть. Белорусский синод принимает решения, но оглашены они могут быть только после того, как их рассмотрит патриарх.
Бывали случаи в истории, когда наш синод принимал те или иные решения, но они не были утверждены», — говорит пресс-секретарь БПЦ иеромонах Афанасий.
Пресс-секретарь Гродненской епархии диакон Дмитрий Павлюкевич сказал «НН» примерно то же самое. По его информации, РПЦ рассмотрит журналы заседания Белорусского синода ориентировочно 17 июня.
Архиепископу Артемию 69 лет. Он родился в Минске. Учился в Ленинградской духовной семинарии. Служил священником в Карелии. В 1982 году вернулся в Беларусь. В 1996 году пострижен в монашество. В тот же год стал епископом Гродненским и Волковысским.
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Накануне в Минске прошло заседание Синода Белорусской православной церкви. По его итогам было принято решение об освобождении от должности архиепископа...
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