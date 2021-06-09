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Квартира горела в многоэтажке Минска - видео

09.06.2021 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Спасатели ликвидировали пожар в девятнадцатиэтажном доме №33 по ул. Орды, рассказали в МЧС.

Сообщение о ЧП поступило от соседей на номер 112 в 08:58 в среду. К прибытию расчетов спасателей балкон квартиры на 14 этаже уже горел открытым пламенем.

Из горящих жилых помещений при помощи масок вывели хозяина и его супругу. Сильное задымление угрожало и жильцам на последнем этаже дома. Пожарные также при помощи спецсредств помогли покинуть квартиры пенсионерке с внуками, женщине и ее ребенку с ограниченными возможностями.

Пожар ликвидировали через 20 минут после поступившего звонка. 

Огонь повредил имущество на балконе, в квартиру он не проник, но была закопчена жилая комната и балконная рама этажом выше.

Обошлось без пострадавших и эвакуации остальных жильцов

Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем соседом сверху. Кто-то из расположенных выше квартир мог выбросить окурок, и тот случайно залетел на 14 этаж.

 
 
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Сообщение о дыме поступило от соседей, по предварительным данным, причиной возникновения огня мог стать окурок.
 
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