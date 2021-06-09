Белорусских десантников встретили хлебом и солью в Краснодаре – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Краснодарский край прибыли все участники международного российско-белорусско-сербского тактического учения "Славянское братство-2021" , которое продлится до 19 июня.

Бойцов 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады встретил руководитель учения – замначальника штаба ВДВ РФ Николай Чобан.

Белорусских десантников на земле ждали торжественная церемония под звуки государственного гимна и положенные по законам гостеприимства хлеб с солью.

"Встретили нас отлично. Личный состав быстро разместился в замечательном полевом лагере, где созданы все условия. В ближайшие дни мы будем готовиться к учению, приводить оружие к нормальному бою, проводить занятия по огневой и тактической подготовкам. Настроение у военнослужащих – боевое. Они готовы показать отличные результаты", - заверил командир 103-й бригады гвардии полковник Алексей Елфимов.

В ходе учений десантники из России, Беларуси и Сербии займутся слаживанием работы подразделений для проведения совместных действий в составе многонациональной тактической группы.

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