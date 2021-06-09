|
Белорусских десантников встретили хлебом и солью в Краснодаре – видео
09.06.2021 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Краснодарский край прибыли все участники международного российско-белорусско-сербского тактического учения
Бойцов 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады встретил руководитель учения – замначальника штаба ВДВ РФ Николай Чобан.
Белорусских десантников на земле ждали торжественная церемония под звуки государственного гимна и положенные по законам гостеприимства хлеб с солью.
"Встретили нас отлично. Личный состав быстро разместился в замечательном полевом лагере, где созданы все условия. В ближайшие дни мы будем готовиться к учению, приводить оружие к нормальному бою, проводить занятия по огневой и тактической подготовкам. Настроение у военнослужащих – боевое. Они готовы показать отличные результаты", - заверил командир 103-й бригады гвардии полковник Алексей Елфимов.
В ходе учений десантники из России, Беларуси и Сербии займутся слаживанием работы подразделений для проведения совместных действий в составе многонациональной тактической группы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новороссийск витебские десантники прибыли на борту самолета Ил-76МД. Смотрите на видео, как встречали участников военных маневров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)