ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусских десантников встретили хлебом и солью в Краснодаре – видео

09.06.2021 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Краснодарский край прибыли все участники международного российско-белорусско-сербского тактического учения "Славянское братство-2021", которое продлится до 19 июня.

Бойцов 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады встретил руководитель учения – замначальника штаба ВДВ РФ Николай Чобан.

Белорусских десантников на земле ждали торжественная церемония под звуки государственного гимна и положенные по законам гостеприимства хлеб с солью.

"Встретили нас отлично. Личный состав быстро разместился в замечательном полевом лагере, где созданы все условия. В ближайшие дни мы будем готовиться к учению, приводить оружие к нормальному бою, проводить занятия по огневой и тактической подготовкам. Настроение у военнослужащих – боевое. Они готовы показать отличные результаты", - заверил командир 103-й бригады гвардии полковник Алексей Елфимов.

В ходе учений десантники из России, Беларуси и Сербии займутся слаживанием работы подразделений для проведения совместных действий в составе многонациональной тактической группы.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новороссийск витебские десантники прибыли на борту самолета Ил-76МД. Смотрите на видео, как встречали участников военных маневров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Адвокат Бабарико попросил суд выпустить его из СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by