Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский блогер Давид Манукян отреагировал на слухи о своем "романе" с Филиппом Киркоровым: ответ блогера рассмешил всех подписчиков.

Премия "МУЗ-ТВ" закончилась громким скандалом. Роскомнадзор решил провести проверку мероприятия на предмет ЛГБТ-пропаганды. Причинами стали образы и поведение некоторых знаменитостей. Например, Киркорова и Давы, которые появились на ковровой дорожке в свадебном кортеже в компании полуголых мужчин. После этого в сети появились слухи о том, что блогера и певца связывают особенные отношения.

Манукян решил прокомментировать слухи о "романе" с Киркоровым: в своих соцсетях блогер опубликовал забавный ролик из культового фильма "Титаник". Вместо лиц главных героев Дава вмонтировал свое и Филиппа.

"Лучшая коллаборация 2021 по версии МУЗ-ТВ", – написал экс-парень Ольги Бузовой.

Поклонники оценили чувство юмора звезды и назвали пост "лучшей ответкой", а знаменитостей – "парой года". Под постом отметился и Киркоров, который недавно поссорился с продюсером Лободы . Певец назвал видео "шашлык-party".

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