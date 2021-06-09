Жена политзаключенного: «Муж не видел, как дочь делает первые шаги. Это время не вернешь»

Источник материала: Салiдарнасць

В семье Самусенко — два узника совести. Братья Ким и Алексей были задержаны в ноябре прошлого года. Жена Кима Олеся показала «Салiдарнасцi» трогательные открытки, которые ее муж шлет из СИЗО годовалой дочке, и рассказала, чем ее вохищают белорусы.





Все фото из личного архива Олеси Житковой и Кима Самусенко

— Когда арестовали Кима, а через день и его брата Лешу, у нас, родных, был шок и ступор, — вспоминает жена Кима Олеся.

О пережитом во время обыска она не говорит. Единственное, что ее радует: когда мужа уводили, она успела сказать ему, что любит его.

С момента ареста Кима прошло семь месяцев. Все это время Олеся не видела любимого мужа, а их маленькая дочь Лада — папу.

— Это очень тяжело. Много грусти. Все можно восстановить, но потерянное время не вернешь. Ким не видел, как наша дочь делает первые шаги, не слышал ее первые слова. Это нас обоих сильно ранит.

Олеся отправляет мужу фотографии малышки. В одном письме можно присылать два снимка.





— Недавно отправила фото, где ребенок ест первую домашнюю клубнику, и как она ходит по двору. Для Кима это невообразимо. Когда его забрали, дочь только начинала ползать.

Муж просил писать о мелочах, даже тех событиях, которые кажутся мне незначительными. Поэтому пишу, как мы встретили ежика, о том, что дочка научилась показывать, как летает птичка — все эти моменты, которые Ким мог бы наблюдать и проживать с нами, если бы был рядом.





Первое письмо от Олеси после ареста Ким не получил. По ее подсчетам, доходят две трети писем.

— Меня это радует, потому что знаю, что у политзаключенных по-разному обстоят дела с корреспонденцией. Главное — как можно чаще писать заключенным. Они переживают за своих родных, близких и друзей.

Ким Самусенко — активист, член Совета общественного движения «Дзея». Кима задержали 3 ноября после обысков у него дома и в доме его матери. Следственный комитет заявил, что он и его знакомый причастны к взлому компьютерной системы Мингорисполкома. Кроме этого, СК заявил, что Ким Самусенко «являлся активным участником несанкционированных массовых мероприятий на территории столицы с 9 августа». Кима обвиняют в «действиях, грубо нарушающих общественный порядок» и в «доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору». Брата Кима Алексея Самусенко задержали 5 ноября. Его обвиняют по статье 342 («действия, грубо нарушающие общественный порядок). Братья находятся в СИЗО-1 на Володарского. Оба признаны правозащитниками политзаключенными.

Самое тяжелое в заключении — информационный вакуум. Важно, чтобы наши родные в СИЗО знали: у нас все хорошо, мы их поддерживаем, любим и ждем.

Олеся советует: если вы хотите написать незнакомому человеку в заключении, и не знаете, с чего начать, отправьте ему открытку, чтобы он увидел, что о его судьбе беспокоятся даже незнакомые люди.

— Расскажите ему о себе, о своей профессии, интересах, какие книги читаете. Возможно, вы найдете общие точки соприкосновения.

Не стоит писать о политике. Такие письма не пропускают. Как и сленг и жаргонные слова, в которых цензор может увидеть скрытый смысл или не понять.

После ареста мужа Олеся с дочерью уехала из Беларуси к себе на родину – в Украину.

— Я по профессии историк, кандидат наук, перелопатила много архивов и знаю, что порою близкие политзаключенных могут находиться в опасности. Поэтому решила уехать, чтобы Киму было спокойнее, и он меньше за нас переживал. Вторая причина отъезда — не доставлять хлопот свекрам, чтобы они могли сосредоточиться на помощи сыновьям.

По словам Олеси, она почти ничего не знает о ходе следствия уголовного дела Кима и его брата.

— Адвокат под подпиской о неразглашении. Мы живем в режиме ожидания.

В своих письмах жене Ким Самусенко вспоминает о нереализованных планах и мечтает о том, как осуществит их на свободе.

Олеся приводит цитаты из его писем:

«Я много думаю про возможный совместный отдых, про возможные поездки семьей. Пока как куда-то с ребенком поехать надолго очень слабо представляю, но это от отсутствия практики :)».

«Держусь на позитиве, верю в лучшее и что скоро все закончится :)».

«Передавай всем приветы большие, я бодрячком. Шлю всем лучи поддержки из СИЗО 1».

«У Ладушки коляска роскошная :) А она смешная и совсем взрослая. Очень жаль, что я не могу гулять с вами и видеть, как она растет и развивается, очень бы хотелось ее обнять и потискать, и пообщаться с ней».





— Ким всегда подписывает письма «До скорой встречи». Я хочу, чтобы моя дочь увидела своего отца, чтобы они нашли общий язык. Переживаю, чтобы она его узнала.





Этой открыткой Ким поздравляет дочку с первым днем рождения

Олеся благодарна мужу за силу духа и за то, что он старается поддерживать ее, родителей, друзей и близких.

— Он подбадривает и мотивирует быть на позитиве. Это дорогого стоит.

После освобождения Олеся и Ким мечтают путешествовать по историческим местам в Беларуси и Украине, а еще — возобновить участие на фестивалях клуба исторической реконструкции, который основала семья Самусенко.





— Мой муж — менеджер проектов. Он возглавлял отделение киберспорта при ФК «Динамо Брест». Ким — человек, умеющий мотивировать и найти общий язык с людьми, которые имеют диаметрально противоположные мнения. Он с детства увлекается охотой. Много знает о дикой природе и как вести себя с разными животными.

Написать Киму и его брату Алексею Самусенко можно по адресу:

СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. Самусенко Ким Андреевич

СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. Самусенко Алексей Андреевич

— Я с большим уважением отношусь к белорусам — как к народу, который имеет смелость говорить то, что думает. Меня восхищают ваша методичность и последовательность, — признается Олеся. — Как говорила Маша Колесникова: «долбить, долбить, долбить». Невообразимое происходит в самосознании людей — чего не было раньше.

И я не только наблюдаю за этим, но и являюсь частью процесса. Неважно, сколько километров между мной и родными людьми. Мысленно я с ними в Минске.