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Лукашенко наделит ФПБ полномочиями регулярно мониторить цены

09.06.2021 13:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В скором времени Александр Лукашенко может подписать указ, который предоставляет провластным профсоюзам полномочия заниматься мониторингом цен. Проект вынесен на общественное обсуждение и опубликован на сайте Правового форума Беларуси.

Лукашенко наделит ФПБ полномочиями регулярно мониторить цены

В обосновании Министерства антимонопольного регулирования и торговли говорится, что документ подготовлен на основании поручений Александра Лукашенко «в целях совершенствования социально-партнерских отношений, дополнительной защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов граждан, обеспечения ценовой доступности для населения важнейших товаров и услуг, организации общественного контроля за ценами».

Предметом правового регулирования проекта указа «являются отношения, связанные с проведением профессиональными союзами мероприятий по наблюдению и анализу (мониторингу) цен (тарифов), в том числе в части доступности для населения социально значимых товаров и услуг».

Проект госрешения предусматривает введение понятия «мероприятия по наблюдению и анализу (мониторингу) цен (тарифов)» и наделяет профсоюзы полномочиями для их проведения.

«Непосредственный порядок организации этой работы (подбор кандидатур общественных инспекторов, планы работы, обучение и т.д.) будет определять Федерация профсоюзов», — говорится в обосновании к документу.

При обнаружении в ходе мониторинга «фактов, которые свидетельствуют о нарушении законодательства о ценах и ценообразовании, профсоюз направляет такую информацию местным исполнительным и распорядительным органам, контролирующему (надзорному) органу для принятия мер в пределах компетенции», говорится в проекте госрешения.

Следует отметить, что работники Федерации профсоюзов Беларуси ранее уже неоднократно занимались мониторингом цен на потребительском рынке на основании поручений, которые Лукашенко давал ФПБ.

Власти в этом году значительно ужесточили ценовой контроль. Начиная с марта рост цен более чем на 100 наименований социально значимых товаров и лекарств допускается не более чем на 0,2% в месяц. На этой неделе МАРТ заявило о расширении госрегулирования цен на социально значимые товары. Принятое решение власти обосновали тем, что цены на продовольствие на мировом рынке продолжают расти.

 

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Теги: Гродно
 
 
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В скором времени Александр Лукашенко может подписать указ, который предоставляет провластным профсоюзам полномочия заниматься мониторингом цен. Проект вынесен...
 
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