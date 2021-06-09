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На границе вновь транспортный коллапс

09.06.2021 13:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза вновь огромные очереди.

На границе вновь транспортный коллапс

Только на литовском направлении, по данным ГПК на 12:00, скопилось около тысячи фур:

  • «Каменный Лог» — более 330;
  • «Привалка» — более 240;  
  • «Бенякони» — более 230;  
  • «Котловка» — более 110;  
  • «Видзы» — более 20.  

Выезда в Польшу ожидает более 210 грузовиков:

  • «Брузги» — более 170;
  • «Берестовица» — более 40.

На двух переходах на белорусско-латвийской границе стоит более сотни фур:

  • «Григоровщина» — более 50;
  • «Урбаны» — более 50. 

 

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В пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза вновь огромные очереди.
 
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