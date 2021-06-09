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На границе вновь транспортный коллапс
Источник материала: Навiны
В пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза вновь огромные очереди.
Только на литовском направлении, по данным ГПК на 12:00, скопилось около тысячи фур:
Выезда в Польшу ожидает более 210 грузовиков:
На двух переходах на белорусско-латвийской границе стоит более сотни фур:
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В пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза вновь огромные очереди.
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