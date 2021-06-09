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В Беларуси еще 3 телеграм-канала признаны экстремистскими

09.06.2021 13:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Железнодорожного района Витебска по материалам витебского облуправления ГУБОПиК МВД 8 июня 2021 года признал экстремистскими телеграм-каналы «Браслаў для жыцця» и «Поставы для жизни».

«В этих сообществах участники неоднократно призывали к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, хулиганству, вандализму, блокированию движения автомобильного и ж/д транспорта, сопротивлению милиционерам, захвату власти, а также к разжиганию социальной вражды между гражданами нашей страны и представителями госорганов. Также там призывали к действиям по дестабилизации работы Центризбиркома и госорганов, публиковали оскорбительные комментарии, а в «Поставах для жизни» – фашистскую символику», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

 
Теги: Витебск
 
 
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Суд Железнодорожного района Витебска по материалам витебского облуправления ГУБОПиК МВД 8 июня 2021 года признал экстремистскими телеграм-каналы «Браслаў для...
 
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