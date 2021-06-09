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Защита Бабарико просила суд выпустить его из СИЗО КГБ

09.06.2021 13:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Защита экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико просить суд изменить ему меру пресечения и отпустить его из СИЗО КГБ.

Такое ходатайство озвучил в суде адвокат Дмитрий Лаевский, который заявил, что на настоящий момент нет оснований для такой меры пресечения и нет доказательств вины экс-банкира, передает Sputnik.by

Он назвал нахождение под стражей Бабарико "жесткой мерой" и отметил, что обвиняемый, если будет отпущен из-под стражи, готов являться по любому требованию.

Адвокат Дмитрий Лаевский также напомнил, что не первый раз просит суд изменить ему пресечения. В самом начале суда защитой заявлялось такое ходатайство, тогда прокурор был против, суд тогда отказал.

В среду, убеждая суд отпустить Бабарико из СИЗО, адвокат отметил, что судебное следствие уже почти завершилось, свидетели допрошены, материалы дела изучены и обвиняемый не может оказывать влияния на их показания или сфальсифицировать доказательства.

Кроме этого, по словам адвоката, если бы Бабарико отпустили из СИЗО, у него бы появилось больше возможностей для общения с защитой. Скоро прения сторон, когда прокурор попросит сроки для обвиняемых.

Прокурор заявил суду, что не видит оснований для изменения Бабарико меры пресечения.

Остальные семь обвиняемых и их адвокатов заявили, что по этому ходатайству придерживаются позиции "на усмотрение суда".

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по заявления ходатайству.

 
 
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Защита экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико просила суд изменить ему меру пресечения и отпустить его из СИЗО КГБ.
 
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