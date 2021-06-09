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Коррупционера из Минздрава Лосицкого тоже помиловали
Источник материала: Партизан
На свободу также вышел Игорь Лосицкий — экс-замминистра здравоохранения, осужденный за коррупцию.
Информацию о том, что бывший топовый чиновник минздрава на свободе
«Да, это правда, отец на свободе, – рассказал сын Игоря Лосицкого. – Но больше никаких комментариев».
Ранее стало известно, что
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На свободу также вышел Игорь Лосицкий — экс-замминистра здравоохранения, осужденный за коррупцию.
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