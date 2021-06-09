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Коррупционера из Минздрава Лосицкого тоже помиловали

09.06.2021 13:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На свободу также вышел Игорь Лосицкий — экс-замминистра здравоохранения, осужденный за коррупцию.



Информацию о том, что бывший топовый чиновник минздрава на свободе Onliner подтвердил его сын. По нашей информации, Лосицкого помиловали. Напомним, чиновника приговорили к 6 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он отсидел почти 3 года.

«Да, это правда, отец на свободе, – рассказал сын Игоря Лосицкого. – Но больше никаких комментариев».
 
 
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На свободу также вышел Игорь Лосицкий — экс-замминистра здравоохранения, осужденный за коррупцию.
 
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