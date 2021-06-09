Коррупционера из Минздрава Лосицкого тоже помиловали

Информацию о том, что бывший топовый чиновник минздрава на свободеподтвердил его сын. По нашей информации, Лосицкого помиловали. Напомним, чиновника приговорили к 6 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он отсидел почти 3 года.