Блогершу Ольгу Токарчук отправили в карцер





Радио Свобода " со ссылкой на родителей Ольги. Об этом сообщает "" со ссылкой на родителей Ольги.





Они во вторник не смогли оставить для нее передачу в жодинской тюрьме.





"Сегодня утром мы привезли Оле передачу в Жодино. То, что она просила в письме: огурцы, помидоры, лук, салат, чеснок, черный хлеб. Передачу у нас не приняли ", — рассказал отец Ольги Андрей Токарчук.





Родителям сообщили, что их дочь поместили в карцер до 14 июня. Причина — нарушение правил внутреннего распорядка. Однако, что именно нарушила Ольга, им не объяснили.





Андрей Токарчук — в прошлом сотрудник милиции. По его словам, "само по себе лишение свободы — это шок. А карцер — это шок вдвойне".





Ольгу Токарчук задержали 19 мая. Спустя несколько дней перевезли из изолятора на Окрестина в жодинскую тюрьму. Ей вменяют три статьи УК: 391 (оскорбление судьи), 188 (клевета) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).





У Ольги двое несовершеннолетних детей — 3 и 7 лет. Она ведет блог, на который подписаны около 37 тысяч человек.





Ранее ее уже задерживали и штрафовали в рамках административных процессов. В одном из своих видео, записанных на случай ареста, она говорила, что не хочет прятаться или уезжать за границу, но не может и молчать.





"Если каждый из нас замолчит, будет то, что было год назад: каждый на кухне тихонько ненавидел власть, осуждал её, но сидел и ничего не делал. Жить на коленях я не хочу", — говорила тогда Ольга Токарчук.





Правозащитники признали Ольгу политзаключенной.