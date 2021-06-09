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Звезда "Мстителей" тайно вышла замуж за музыканта
09.06.2021 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Актриса Элизабет Олсен тайно вышла замуж за бойфренда-музыканта: к такому выводу пришли СМИ и поклонники звезды "Мстителей" и сериала "ВандаВижен".
© AFP 2020 / VALERIE MACON
Сестра близняшек Мэри-Кейт и Эшли Фуллер Олсен, а также актриса вселенной Marvel 32-летняя Элизабет Олсен старается не афишировать свою личную жизнь. Одно известно наверняка: звезда состоит в отношениях с музыкантом Робби Арнеттом и даже обручилась с ним в 2019 году. И судя по всему, с тех пор многое изменилось.
В новом интервью изданию Variety Олсен дала понять, что тайно вышла замуж за возлюбленного. Во время беседы с журналистами, актриса назвала избранника мужем, чего не делала ранее.
Поклонники не сомневаются, что влюбленные сыграли свадьбу, а вот репортеры американских изданий поспешили связаться с Элизабет для разъяснения ситуации. Но звезда решила воздержаться от комментариев на эту тему.
Напомним, что до этого
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Актриса дала откровенное интервью одному из изданий, где нечаянно проговорилась о своем семейном положении.
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