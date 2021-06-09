Источник материала: Sputnik Беларусь

Актриса Элизабет Олсен тайно вышла замуж за бойфренда-музыканта: к такому выводу пришли СМИ и поклонники звезды "Мстителей" и сериала "ВандаВижен".

Сестра близняшек Мэри-Кейт и Эшли Фуллер Олсен, а также актриса вселенной Marvel 32-летняя Элизабет Олсен старается не афишировать свою личную жизнь. Одно известно наверняка: звезда состоит в отношениях с музыкантом Робби Арнеттом и даже обручилась с ним в 2019 году. И судя по всему, с тех пор многое изменилось.

В новом интервью изданию Variety Олсен дала понять, что тайно вышла замуж за возлюбленного. Во время беседы с журналистами, актриса назвала избранника мужем, чего не делала ранее.

Поклонники не сомневаются, что влюбленные сыграли свадьбу, а вот репортеры американских изданий поспешили связаться с Элизабет для разъяснения ситуации. Но звезда решила воздержаться от комментариев на эту тему.

Напомним, что до этого тайную свадьбу сыграла звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун и вскоре впервые стала мамой .

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