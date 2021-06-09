Источник материала: UDF



Фото: © Sputnik / Юрий Абрамочкин

«С 12:00 сегодняшнего дня «Гомельтранснефть» останавливает транспортировку на 96 часов в направлении Адамовой Заставы для проведения регламентных работ на белорусском участке «Дружбы», - сказал официальный представитель российской компании.

«В связи с техпроблемами у одного из потребителей на двое суток снижена прокачка через НПС Будковице (Словакия - Sputnik), план корректируется», - уточнил Игорь Демин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь приостанавливает прокачку нефти по «Дружбе» «Гомельтранснефть» приостановит транспортировку в направлении Адамовой Заставы на 96 часов.

Накануне стало известно, что прокачка сырья по магистральному нефтепроводу через перекачивающую станцию через Словакию снижена на двое суток.По этой причине российская компания была вынуждена корректировать график прокачки «черного золота» по трубопроводу «Дружба».На территории Беларуси магистральный нефтепровод «Дружба», по которому идет транзит российской нефти в направлении европейских потребителей, состоит из трех веток – 600, 700 и 800 мм в диаметре соответственно.