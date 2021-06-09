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Беларусь приостанавливает прокачку нефти по «Дружбе»
Источник материала: UDF
Фото: © Sputnik / Юрий Абрамочкин
«С 12:00 сегодняшнего дня «Гомельтранснефть» останавливает транспортировку на 96 часов в направлении Адамовой Заставы для проведения регламентных работ на белорусском участке «Дружбы», - сказал официальный представитель российской компании.
Накануне стало известно, что прокачка сырья по магистральному нефтепроводу через перекачивающую станцию через Словакию снижена на двое суток.
«В связи с техпроблемами у одного из потребителей на двое суток снижена прокачка через НПС Будковице (Словакия - Sputnik), план корректируется», - уточнил Игорь Демин.
По этой причине российская компания была вынуждена корректировать график прокачки «черного золота» по трубопроводу «Дружба».
На территории Беларуси магистральный нефтепровод «Дружба», по которому идет транзит российской нефти в направлении европейских потребителей, состоит из трех веток – 600, 700 и 800 мм в диаметре соответственно.
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«Гомельтранснефть» приостановит транспортировку в направлении Адамовой Заставы на 96 часов.
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