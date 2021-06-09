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Следователи ЛНР контактировали с Беларусью по делу Протасевича - СМИ
Источник материала: UDF
Роман Протасевич. Кадр из видео
По его словам, контакты были, стороны созванивались. Также глава ЛНР подтвердил, что следователи должны были поехать в Минск, чтобы провести допрос. Однако приехали ли они уже в Беларусь, об этом Пасечник точно не знает.
Ранее в ЛНР заявили о причастности Романа Протасевича к обстрелам в Донбассе.
Также напомним, что в Киеве пообещали «сделать больно» Александру Лукашенко, если следователи ЛНР приедут в Минск.
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Ранее в ЛНР заявили о причастности Романа Протасевича к обстрелам в Донбассе.
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