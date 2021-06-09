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Следователи ЛНР контактировали с Беларусью по делу Протасевича - СМИ

09.06.2021 13:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Следователи ЛНР контактировали с Беларусью по делу Протасевича - СМИ
Роман Протасевич. Кадр из видео
Следователи ЛНР уже контактировали с Беларусью по делу Романа Протасевича, задержанного в Минске 23 мая. Об этом, как передаёт РИА Новости, 9 июня журналистам рассказал глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, контакты были, стороны созванивались. Также глава ЛНР подтвердил, что следователи должны были поехать в Минск, чтобы провести допрос. Однако приехали ли они уже в Беларусь, об этом Пасечник точно не знает.

Ранее в ЛНР заявили о причастности Романа Протасевича к обстрелам в Донбассе.

Также напомним, что в Киеве пообещали «сделать больно» Александру Лукашенко, если следователи ЛНР приедут в Минск.
 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в ЛНР заявили о причастности Романа Протасевича к обстрелам в Донбассе.
 
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