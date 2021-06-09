Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Долг США превышает 28 триллионов долларов, из них около 7 триллионов куплено нерезидентами. Еще 10 триллионов долларов — американский корпоративный долг. Его резкое обесценение не выгодно в конечном счете никому», - пояснил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом финанс» Георгий Ващенко.

«Однако интернационализация юаня сдерживается из-за закрытого характера китайской экономики и сохранения контроля за движением капитала со стороны государства», - отмечает аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отказ от доллара: эксперты предсказали финансовый коллапс В качестве альтернативы доллару аналитики видят евро и юань.

Аналитик Института комплексных стратегических исследованийсчитает, что доминирующая роль доллара порождает ответное желание уйти от этой зависимости, поэтому все больше стран стремятся избавиться от значительных порций своих долларовых вложений.Однако резкий отказ от доллара приведет к коллапсу всей мировой финансовой системы.В качестве альтернативы доллару аналитики видят евро и юань. При этом, по мнению экспертов, у юаня больше возможностей потеснить американскую валюту, а дополнительную угрозу для доллара представляет разрабатываемый сейчас проект цифрового юаня. Он может использоваться для осуществления трансграничных расчетов.В будущем альтернативой доллару смогут стать криптовалюты, но для этого необходимо наладить регулирование сферы цифровых активов на национальном и международном уровне.В ближайшие же годы доллар вряд ли утратит свою ведущую роль в качестве расчетного и резервного актива, соглашаются аналитики.3 июня глава Минфиназаявил, что Россия откажется от долларовых активов в Фонде национального благосостояния.5 июня президент России, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что Россия «не стремится избавиться от доллара». При этом он отметил, что США используют доллар как средство в санкционной политике, поэтому РФ вынуждена сокращать количество расчетов в американской валюте.