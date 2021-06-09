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Российский «убийца» БелАЗа: появились первые снимки карьерного самосвала «Геркулес»
Источник материала: UDF
Фото: avtospravochnaya.com
Ранее разработка была полностью засекречена, и даже фотошпионам не удавалось сфотографировать прототип модели, однако теперь снимки попали в Сеть благодаря фоторепортажу о визите премьер-министра Михаила Мишустина на производство КамАЗа.
Самосвал будет оснащен колесной формулой 6х6; также планируется выпуск двухосного варианта. Более крупный самосвал получит ширнирно-сочлененную раму, благодаря чему существенно возрастет маневренность и проходимость. По предварительной информации, «Геркулес» получит последовательный гибрид.
Дизельный мотор не будет напрямую соединен с колесами: он будет отвечать за поддержание работы генератора, а уже он, в свою очередь, будет приводить в движение тяговые электродвигатели на каждой оси.
Производство карьерных самосвалов должно начаться к 2023 году, а пока на производстве представлен рабочий прототип без кабины и самосвальной надстройке. Ожидается, что эта модель станет прямым конкурентом белорусском БелАЗу.
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Самосвал будет оснащен колесной формулой 6х6; также планируется выпуск двухосного варианта.
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