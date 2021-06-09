Источник материала: UDF



Фото: avtospravochnaya.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский «убийца» БелАЗа: появились первые снимки карьерного самосвала «Геркулес» Самосвал будет оснащен колесной формулой 6х6; также планируется выпуск двухосного варианта.

Ранее разработка была полностью засекречена, и даже фотошпионам не удавалось сфотографировать прототип модели, однако теперь снимки попали в Сеть благодаря фоторепортажу о визите премьер-министрана производство КамАЗа.Самосвал будет оснащен колесной формулой 6х6; также планируется выпуск двухосного варианта. Более крупный самосвал получит ширнирно-сочлененную раму, благодаря чему существенно возрастет маневренность и проходимость. По предварительной информации, «Геркулес» получит последовательный гибрид.Дизельный мотор не будет напрямую соединен с колесами: он будет отвечать за поддержание работы генератора, а уже он, в свою очередь, будет приводить в движение тяговые электродвигатели на каждой оси.Производство карьерных самосвалов должно начаться к 2023 году, а пока на производстве представлен рабочий прототип без кабины и самосвальной надстройке. Ожидается, что эта модель станет прямым конкурентом белорусском БелАЗу.