Источник материала: UDF



Минск , август 2020 года

«Поэтому система будет вынуждена открываться. И вот то открытие, я думаю, может стать вторым актом революционного процесса», - прогнозирует аналитик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аналитик исключил трех лиц из числа преемников Лукашенко В настоящий момент на территории республики фактически действует военное положение.

Таким мнением поделился аналитик Центра европейской трансформацииПо мнению эксперта, в настоящий момент Беларусь проходит период контрреволюции и реакции внутри революционных процессов.Егоров выразил уверенность в том, что в настоящий момент на территории республики фактически действует военное положение.Однако, как он выразился, «в системе чрезвычайного положения государственная машина» не сможет продержаться долго. И рано или поздно настанет момент кардинальных перемен.Эксперт считает, что все эти процессы в течение двух лет приведут к уходуиз власти.Егоров не стал ручаться за то, что именно предпримет оппозиция – возможно, это будут уличные протесты или даже сепаратные переговоры с политическими группами.Эксперт допустил и мягкий вариант противостояния частей белорусского общества, одна из которых желает сохранить Лукашенко у власти, а другая выступает за перемены.Егоров высказался о преемниках Лукашенко на посту президента РБ. Он сразу исключил из этого списка его сыновей – Виктора, Николая и Дмитрия.Аналитик объяснил, что системы правления, подобные тем, что была создана в Беларуси, «не переживают своих основателей – умирают или вместе с ними, или раньше».По этой причине власть в стране будет передана каким-то преемникам, но не сыновьям Лукашенко.