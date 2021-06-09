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Аналитик исключил трех лиц из числа преемников Лукашенко

09.06.2021 13:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Аналитик исключил трех лиц из числа преемников Лукашенко
Минск, август 2020 года
Белорусская революция, начавшаяся после президентских выборов в августе 2020 года, еще не закончилась. Срок правления Александра Лукашенко является ограниченным.

Таким мнением поделился аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

По мнению эксперта, в настоящий момент Беларусь проходит период контрреволюции и реакции внутри революционных процессов.

Егоров выразил уверенность в том, что в настоящий момент на территории республики фактически действует военное положение.

Однако, как он выразился, «в системе чрезвычайного положения государственная машина» не сможет продержаться долго. И рано или поздно настанет момент кардинальных перемен.

«Поэтому система будет вынуждена открываться. И вот то открытие, я думаю, может стать вторым актом революционного процесса», - прогнозирует аналитик.


Эксперт считает, что все эти процессы в течение двух лет приведут к уходу Александра Лукашенко из власти.


Егоров не стал ручаться за то, что именно предпримет оппозиция – возможно, это будут уличные протесты или даже сепаратные переговоры с политическими группами.

Эксперт допустил и мягкий вариант противостояния частей белорусского общества, одна из которых желает сохранить Лукашенко у власти, а другая выступает за перемены.

Егоров высказался о преемниках Лукашенко на посту президента РБ. Он сразу исключил из этого списка его сыновей – Виктора, Николая и Дмитрия.

Аналитик объяснил, что системы правления, подобные тем, что была создана в Беларуси, «не переживают своих основателей – умирают или вместе с ними, или раньше».

По этой причине власть в стране будет передана каким-то преемникам, но не сыновьям Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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В настоящий момент на территории республики фактически действует военное положение.
 
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