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Принц Чарльз нарушил молчание ради внучки - его реакция всех удивила

09.06.2021 14:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Чарльз нарушил затянувшееся молчание и прокомментировал рождение дочки принца Гарри и Меган Маркл: реакция дедушки новорожденной удивила фанатов.

© AFP 2020 / JEREMY SELWYN
Дочь Меган Маркл получила особенный подарок в честь своего рождения

Конфликт принца Чарльза и его младшего наследника достиг своего апогея: после скандальных заявлений Гарри в присутствии Опры Унфри и обвинений в сторону королевской семьи, герцог Корнуолльский затаил обиду и наотрез отказался общаться со своим отпрыском. Однако теперь он решил высказаться о пополнении в семье мятежников.

Принц Чарльз нарушил молчание и публично отреагировал на рождение дочери Меган и Гарри: поклонников смутил момент, который герцог избрал для откровения.

В этот день Чарльз посетил автомобильный завод BMW, где рассказал о важности защиты окружающей среды для будущего поколения. В паузе между пламенной и страстной речью, принц как бы невзначай, упомянул о рождении внучки.

"Развитие технологий - электромобилей или зеленого водорода, если на то пошло -  жизненно важно для поддержания здоровья мира для будущих поколений. Об этом я знаю не понаслышке, ведь недавно стал дедом в пятый раз", - заявил наследник Елизаветы II.

Скупая реакция Чарльза возмутила многих поклонников: некоторые отметили, что он все еще не готов простить сына и невестку, в отличии от милосердной Кейт Миддлтон.

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Главный наследник британского трона необычным образом прокомментировал рождение дочери Меган Маркл и младшего сына Гарри.
 
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