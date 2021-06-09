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Принц Чарльз нарушил молчание ради внучки - его реакция всех удивила
09.06.2021 14:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Чарльз нарушил затянувшееся молчание и прокомментировал рождение дочки принца Гарри и Меган Маркл: реакция дедушки новорожденной удивила фанатов.
© AFP 2020 / JEREMY SELWYN
Конфликт принца Чарльза и его младшего наследника достиг своего апогея: после
Принц Чарльз нарушил молчание и публично отреагировал на рождение дочери Меган и Гарри: поклонников смутил момент, который герцог избрал для откровения.
В этот день Чарльз посетил автомобильный завод BMW, где рассказал о важности защиты окружающей среды для будущего поколения. В паузе между пламенной и страстной речью, принц как бы невзначай, упомянул о рождении внучки.
"Развитие технологий - электромобилей или зеленого водорода, если на то пошло - жизненно важно для поддержания здоровья мира для будущих поколений. Об этом я знаю не понаслышке, ведь недавно стал дедом в пятый раз", - заявил наследник Елизаветы II.
Скупая реакция Чарльза возмутила многих поклонников: некоторые отметили, что он все еще не готов простить сына и невестку, в отличии от
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Главный наследник британского трона необычным образом прокомментировал рождение дочери Меган Маркл и младшего сына Гарри.
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