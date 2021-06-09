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Представители этих знаков Зодиака больше остальных подвержены сглазу и порче

09.06.2021 14:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Представители этих знаков Зодиака больше остальных подвержены сглазу и порче
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Каждый человек может сталкиваться с негативом и отрицательной энергетикой, исходящей от окружающих людей. Есть люди, у которых есть достаточно сил, чтобы оказывать сопротивление сглазу и порче, если на них хотят их навести. Специалисты в области астрологии назвали знаки зодиака, не которые не способны дать отпор, если им хотят каким-то таким образом навредить.

Рак


Из-за мнительности и ранимости представителей данного знака, страдает их энергетическая оболочка. Ранимость, подверженность депрессиям и стрессам с каждым годом становится все больше.

В ауре могут образовываться трещины, которые дадут возможность негативной энергетике проникнуть к представителям знака. Из-за этого Раки могут ощутить ухудшение самочувствия и здоровья.

Близнецы


Люди, рождающиеся под таким зодиакальным знаком, не могут себе представить, что будут жить без социума. Каждый день у них происходит общение с большим количеством людей, и каждому они стараются хоть как то помочь. Из-за этого представители знака могут начать ощущать усталость, и в результате этого их энергетическая защита ослабевает.

Ослабевшее энергетическое поле дает возможность легко сглазить Близнецов или навести на них порчу. И если это происходит, то может появляться кашель, общая слабость и даже удушье.

Скорпион


Представители знака обладают мощной энергетикой, и это, как может показаться, должно оказаться сильную защиту от любого сглаза и порчи. Сложность заключается в том, что Скорпионы все трудности держат в себе и никому не рассказывают. Из-за этого негативные эмоции накапливаются, и в результате этого надежная защита разрушается.

Если люди, рождающиеся под таким сочетанием звезд, будут в подавленном состоянии, то их будет достаточно просто сглазить или навести порчу.

Рыбы


Рождающимся под таким зодиакальным знаком людям очень нравится выслушивать окружающих людей и оказывать им сочувствие. Почувствовать себя героем они могут в том случае, если поставят свое плечо человеку, который попал в сложную ситуацию.

Самопожертвование Рыб приводит к тому, что их энергетическое поле сильно ослабевает, и в результате этого их очень легко сглазить, навести порчу, а также оказывать другое негативное воздействие со стороны. Из-за этого может сильно страдать самочувствие и настроение представителей знака.

Представителям данных знаков важно внимательно относиться к своему состоянию здоровья и самочувствию, ведь это поможет защититься от проникновения в ауру чего негативного.
 
 
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Из-за мнительности и ранимости представителей данного знака, страдает их энергетическая оболочка.
 
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