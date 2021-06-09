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Гомельский облсуд оставил в силе приговор 68-летнему Владимиру Непомнящих

09.06.2021 14:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

9 июня Гомельский областной суд в закрытом заседании рассмотрел жалобу 68-летнего активиста Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих, пенсионера МВД.

Гомельский облсуд оставил в силе приговор 68-летнему Владимиру Непомнящих

7 апреля он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за «угрозу насилия» (статья 366 УК) в отношении представителя прокуратуры Алеси Журавлевой и за «оскорбление представителя власти» (статья 369 УК).

Обвиняемый не согласился с приговором, так как посчитал, что по делу не добыты доказательства его вины, и подал жалобу в областной суд. Суд оставил жалобу без удовлетворения, приговор — без изменения.

Подробности суда неизвестны, так как процесс был закрыт, а адвокат дал подписку о неразглашении. Решение о таком формате рассмотрения уголовного дела принял судья суда Советского района Гомеля Александр Мохорев.

Несколько дней назад Непомнящих прислал письмо своей соседке, которая поделилась его содержанием с БелаПАН. В письме гомельчанин написал, что суд был закрыт, так как «доказательств — ноль»: «Нет ни аудио, ничего. На суде даже не было свидетелей, только так называемая потерпевшая и ее подружка-хохотушка. Поэтому и суд был закрытым».

Непомнящих задержали 23 декабря 2020 года. В ноябре он присутствовал на процессе над жителем Гомеля Георгием Василенко, которого судили за замену на площади Ленина красно-зеленого флага на бело-красно-белый. Судя по обвинению, после объявления приговора Непомнящих высказал угрозу и оскорбление в отношении представительницы прокуратуры, которая поддерживала государственное обвинение. Активист ОГП до ареста обращал внимание, что не высказывал угроз либо оскорблений, лишь бросил общие фразы: «Вы за все ответите» и «Организованная преступная группировка».

 

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Теги: Гомель
 
 
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9 июня Гомельский областной суд в закрытом заседании рассмотрел жалобу 68-летнего активиста Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих, пенсионера МВД.
 
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