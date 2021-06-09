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Биржа: доллар и евро серьезно просели на торгах 9 июня 

09.06.2021 14:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская валюта существенно укрепилась к доллару и евро на торгах 9 июня.

Биржа: доллар и евро серьезно просели на торгах 9 июня 

«Американец» потерял 0,0215 пункта и завершил сегодняшнюю сессию на отметке 2,5007 белорусского рубля, а «европеец» 0,0232 пункта — 3,0465 белорусского рубля.

Российский рубль в свою очередь вырос на 0,0045 пункта — 3,4694 белорусского рубля за 100 российских.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусская валюта существенно укрепилась к доллару и евро на торгах 9 июня.
 
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