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Еремина: Байден на встрече с Путиным поднимет тему Беларуси по требованию ЕС

09.06.2021 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Еремина: Байден на встрече с Путиным поднимет тему Беларуси по требованию ЕС

В канун европейского турне Джо Байдена глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель намекнул, что лидеры ЕС учтут ту степень поддержки, которую оказывает Беларуси Россия, и теперь понятно, что после встреч в Великобритании, после саммита большой семёрки в Брюсселе на встречу с Владимиром Путиным Байден привезет в Женеву некий согласованный пакет позиций. Что может содержаться в этом пакете? Своим мнением со слушателями радио Sputnik поделилась доктор политических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Наталья Еремина. 

© Sputnik
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"Во-первых, уже было озвучено, что речь должна идти, прежде всего, о вопросах безопасности, это касается и двусторонних отношений России и США, и тех соглашений, из которых Россия и США вышли, и по всей видимости, будет сделана попытка наметить хотя бы пунктиры будущих соглашений по вопросам безопасности, например, по открытому небу. Скорее всего, эти вопросы будут обсуждаться", ― рассуждает Еремина.

Есть информация, что европейские партнеры США настаивали на обсуждении вопросов безопасности, поскольку считают, что каким-то образом при выходе США и России из ряда соглашений страдают вопросы европейской безопасности, с учетом того, что базы США и НАТО расположены на территории Европы, говорит эксперт.

Другие моменты, которых лидеры могут коснуться в ходе встречи, это нерешенный конфликт на Украине, странная история взаимоотношений между Брюсселем и Минском, сложные отношения ЕС с Китаем, полагает Еремина.  По ее словам, Россия сейчас особенно заинтересована в том, чтобы стабилизировать ситуацию на своих границах, и все перечисленные моменты, скорее всего, будут обсуждаться как связанные со стабильностью на границах РФ.

"Белорусский кейс может быть обсужден, как и украинский, потому что это тот кейс, который требуют обсуждать европейские партнеры от США. Я думаю, что он будет рассматриваться вкупе европейских отношений с Россией и с Украиной. Я не сбрасываю этот вопрос со счетов, потому что это вопрос стабильности на границах", ― убеждена Еремина.

Эксперт считает, что на встрече Байдена с Путиным могут быть подняты вопросы о вмешательстве во внутренние дела, взаимоотношениях с Китаем, климатические инициативы  и другие темы. "Будет сложный диалог и по очень редким моментам удастся договориться, скорее всего, договориться вообще не удастся", отмечает Еремина.

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