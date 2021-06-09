Мнение: «Путину нужен последний диктатор Европы и не нужно, чтобы этим диктатором был он сам»

Источник материала: Салiдарнасць

За что платит российский правитель.

Российский публицист Леонид Радзиховский считает, то Владимиру Путину выгодно поддерживать Лукашенко, имеющего имидж диктатора.





Фото bamap.org

— Отношения у них, как у любого нищего, который клянчит деньги у богатого родственника или просто прохожего, клянчит 100 рублей, получает 50. Это такая ритуальная игра, про которую они оба прекрасно знают, — высказал мнение Радзиховский в эфире канала «И Грянул Грэм» . — Хочешь получить деньги, изволь, поунижаться, поваляться на полу, поплясать на столе. Но деньги Путин Лукашенко дает не за эти унижения, это совершенно не главное.

Он ему дает деньги, потому что Путину нужен последний диктатор Европы и не нужно, чтобы этим последним диктатором был он сам. Путину нужно, чтобы был этот фон, на котором он выглядит лучше. За это он ему и платит.

Ученый-психолог, напомнив недавнюю историю с посадкой самолета, не исключил, что Лукашенко создаст еще не один громкий повод, который вызовет резонанс во всем мире.

— Но это не по просьбе Путина, а потому что Лукашенко ничего другого делать не может. Вся эта история с Протасевичем — это же просто чистейшее безумие. Абсолютно нелепая история, которая, кстати, Лукашенко меньше всех нужна.

Он выбрал максимально дикий способ, вызвал максимальный скандал. Одной из целей было то, что он хотел своим верным избирателям показать американскую агентуру и зловещие действия ЦРУ во всей красе.

Но, я думаю, что Лукашенко не рассчитывал на скандал такого масштаба.

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