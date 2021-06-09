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На четверг из-за гроз объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении.
По прогнозам синоптиков, в отдельных районах республики прогремят грозы.
МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:
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Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении.
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