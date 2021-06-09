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Адвокат в третий раз посетила в СИЗО Романа Протасевича

09.06.2021 15:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Находящийся в СИЗО КГБ Роман Протасевич не получает почту, деньги ему на счет пока не поступили, сообщила БелаПАН адвокат Инесса Оленская.

Адвокат в третий раз посетила в СИЗО Романа Протасевича

Она встретилась с подзащитным 8 июня. До этого адвокат видела Протасевича 28 мая.

По словам Оленской, информация о том, что ее не пускали к Протасевичу, не соответствует действительности. «Меня пускают, но дело в том, что все постоянно переносится», — сказала адвокат.

Оленская сообщила, что Роман чувствует себя нормально, спокоен. Недавно он перенес заболевание верхних дыхательных путей. «Пропил курс антибиотиков, уже здоров. Сказал, что это у него хроническое заболевание», — отметила она.

Проживавший в Литве и Польше журналист и активист Роман Протасевич был задержан белорусскими властями 23 мая после вынужденной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, был объявлен в международный розыск, власти страны ранее направили в Польшу запрос о его выдаче. Белорусские правозащитники признали Протасевича политзаключенным.

3 июня по ОНТ показали интервью Протасевича в программе «Марков. Ничего личного», в котором он признал свою вину по статье 342 УК (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Также Роман рассказал о чате, в котором обсуждался план акций протеста, и назвал фамилии участников чата. Он рассказал о конфликтах между оппозиционными штабами, об условиях жизни, квартирах и домах, в которых живут демократические лидеры, а также обтекаемо — о финансировании их деятельности и вовлеченности в это европейских государств.

Отец Протасевича уверен, что его сына дать такое интервью заставили. В интервью телеканалу «Дождь» Дмитрий Протасевич высказал мнение, что на Романа оказывалось давление и не исключает использования психотропов.

Во время интервью на запястьях Протасевича были видны гематомы, предположительно от наручников либо веревки.

 

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Теги: Минск
 
 
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Находящийся в СИЗО КГБ Роман Протасевич не получает почту, деньги ему на счет пока не поступили, сообщила БелаПАН адвокат Инесса Оленская.
 
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