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Квартира в Брилевичах горела открытым пламенем - видно было за километры
Источник материала: Партизан
Очевидцы сообщили
Как позже проинформировали в МЧС, примерно в 09:40 пожар был ликвидирован. Из квартиры на 14-м этаже спасены два человека, еще пятеро — c этажей, расположенных выше.
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Очевидцы сообщили Onliner о сильном пожаре на улице Наполеона Орды в Минске: там горела квартира на одном из верхних этажей многоэтажки.
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