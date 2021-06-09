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Квартира в Брилевичах горела открытым пламенем - видно было за километры

09.06.2021 15:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очевидцы сообщили Onliner о сильном пожаре на улице Наполеона Орды в Минске: там горела квартира на одном из верхних этажей многоэтажки.



Как позже проинформировали в МЧС, примерно в 09:40 пожар был ликвидирован. Из квартиры на 14-м этаже спасены два человека, еще пятеро — c этажей, расположенных выше.
 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы сообщили Onliner о сильном пожаре на улице Наполеона Орды в Минске: там горела квартира на одном из верхних этажей многоэтажки.
 
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