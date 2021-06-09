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The Insider и Bellingcat: писателя Дмитрия Быкова отравили те же сотрудники ФСБ, что и Навального
Источник материала: Партизан
В группу отравителей российского писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в апреле 2019 года, входили сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, причастные к покушению на оппозиционера Алексея Навального и журналиста Владимира Кара-Мурзу.
Об этом говорится в совместном
В расследовании говорится, что сотрудники ФСБ начали следить за Быковым как минимум за год до отравления. Один из первых эпизодов слежки произошел в мае 2018 года, когда писатель летал из Москвы в Уфу, где читал лекцию, передает
Авторы расследования выяснили, что с Быковым летели офицеры Второй службы ФСБ Владимир Паняев, который был с паспортом на свое имя, и Валерий Сухарев с паспортом на имя Николай Горохов.
Яд, как говорится в расследовании, предположительно нанесли на одежду Быкова, когда его не было в гостинице.
Писателю стало плохо в самолете — у него были симптомы, схожие с теми, что были у Навального.
После госпитализации Быкова ввели в искусственную кому, а затем перевезли в московскую больницу. Позднее он называл случившееся с ним отравлением.
Причины ему неизвестны.
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В группу отравителей российского писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в апреле 2019 года, входили сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, причастные к...
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