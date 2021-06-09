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Политзаключенный Артем Анищук заявил о ежедневных пытках в колонии
Источник материала: Партизан
Политзаключенный Артем Анищук заявил, что на него постоянно оказывается давление со стороны администрации колонии.
Жена политзаключенного Артема Анищука рассказала в
По ее словам, к Артему смог попасть адвокат, которому он сообщил, что подвергается пыткам и психологическому давлению со стороны администрации колонии, в которой отбывает наказание.
Также ему не отдают передачи от родных, не дают видеться с адвокатом и заставляют писать домой письма о том, что с ним все хорошо.
Политзаключенный объяснил пытки тем, что начальник колонии — друг сотрудника МВД Александра Гейца, который проходил потерпевшим по его делу.
Артема Анищука обвиняют в том, что он «повредил автомобиль жены сотрудника МВД».
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Политзаключенный Артем Анищук заявил, что на него постоянно оказывается давление со стороны администрации колонии.
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