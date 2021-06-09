Политзаключенный Артем Анищук заявил о ежедневных пытках в колонии

интервью «Новаму Часу», что ее муж проглотил металлический предмет, чтобы его прекратили пытать. Жена политзаключенного Артема Анищука рассказала в«Новаму Часу», что ее муж проглотил металлический предмет, чтобы его прекратили пытать.





По ее словам, к Артему смог попасть адвокат, которому он сообщил, что подвергается пыткам и психологическому давлению со стороны администрации колонии, в которой отбывает наказание.





Также ему не отдают передачи от родных, не дают видеться с адвокатом и заставляют писать домой письма о том, что с ним все хорошо.





Политзаключенный объяснил пытки тем, что начальник колонии — друг сотрудника МВД Александра Гейца, который проходил потерпевшим по его делу.





Артема Анищука обвиняют в том, что он «повредил автомобиль жены сотрудника МВД».