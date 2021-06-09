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Вознесение Господне 2021: что можно и нельзя делать?
09.06.2021 15:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
10 июня православная церковь отмечает большой праздник – Вознесение Господне. В этот день, согласно священному писанию, завершилась земная жизнь Иисуса Христа, а его душа вознеслась в небесный храм.
Уже накануне празднования в церквях начинаются священные службы с песнопением и Всенощным бдением. А в сам праздник верующие посещают храмы, где зачитывают Евангелие от Марка.
Традиции Вознесения
Одной из главных традиций праздника были хороводы, посвященные хорошему урожаю, а также народные гулянья. Таким образом люди окончательно прощались с весной и встречали летний сезон.
На Вознесение Господне хозяйки пекли пироги с разными начинками, а также лепешки "лесенки" из семи ступеней. Также было принято ходить в гости, устраивать семейные застолья и дружеские посиделки.
Вознесение Господне: что можно делать?
– Не поститься. Разрешается есть мясо, молочные продукты, а также пить вино;
– Заниматься привычными делами, но не увлекаться тяжелой работой;
– Помогать нуждающимся, заниматься благотворительностью. Также стоит уделить внимание пожилым людям;
– Планировать сезон купаний. Считается, что день после праздника принесет настоящее, знойное лето.
Вознесение Господне: чего нельзя делать?
– Проводить генеральную уборку квартиры или дома, заниматься тяжелым умственным или физическим трудом;
– Спорить, ругаться и поднимать неприятные темы для разговоров;
– Жениться и выходить замуж. Богослужения этого дня не стоит совмещать с другими важными торжествами;
– Выносить мусор, выкидывать ненужные вещи или недоеденные продукты;
– Думать о плохом и таить старые обиды.
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Традиции священного праздника, который считается официальным переходом из весны в лето, а также правила его проведения - в специальной справке Sputnik.
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