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Вознесение Господне 2021: что можно и нельзя делать?

09.06.2021 15:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

10 июня православная церковь отмечает большой праздник – Вознесение Господне. В этот день, согласно священному писанию, завершилась земная жизнь Иисуса Христа, а его душа вознеслась в небесный храм.

Уже накануне празднования в церквях начинаются священные службы с песнопением и Всенощным бдением. А в сам праздник верующие посещают храмы, где зачитывают Евангелие от Марка.

Традиции Вознесения

Одной из главных традиций праздника были хороводы, посвященные хорошему урожаю, а также народные гулянья. Таким образом люди окончательно прощались с весной и встречали летний сезон.

На Вознесение Господне хозяйки пекли пироги с разными начинками, а также лепешки "лесенки" из семи ступеней. Также было принято ходить в гости, устраивать семейные застолья и дружеские посиделки.

Вознесение Господне: что можно делать?

– Не поститься. Разрешается есть мясо, молочные продукты, а также пить вино;

– Заниматься привычными делами, но не увлекаться тяжелой работой;

– Помогать нуждающимся, заниматься благотворительностью. Также стоит уделить внимание пожилым людям;

– Планировать сезон купаний. Считается, что день после праздника принесет настоящее, знойное лето.

Вознесение Господне: чего нельзя делать?

– Проводить генеральную уборку квартиры или дома, заниматься тяжелым умственным или физическим трудом;

– Спорить, ругаться и поднимать неприятные темы для разговоров;

– Жениться и выходить замуж. Богослужения этого дня не стоит совмещать с другими важными торжествами;

– Выносить мусор, выкидывать ненужные вещи или недоеденные продукты;

– Думать о плохом и таить старые обиды.

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Традиции священного праздника, который считается официальным переходом из весны в лето, а также правила его проведения - в специальной справке Sputnik.
 
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