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HR Community продолжает встречи для представителей белорусского бизнеса

09.06.2021 16:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О том, что удача в бизнесе часто является следствием успешных коммуникаций, задумывались многие. И как раз Инициатива HR Community, организованная БИЗНЕС-ШКОЛОЙ XXI ВЕК-КОНСАЛТ, приглашает представителей бизнеса Беларуси стать участниками встречи, посвященной технологиям построения цифровых и нецифровых коммуникаций.

На встрече эксперты расскажут об инструментах, которые помогут лидерам создавать долгосрочные отношения со всеми стейкхолдерами, и  покажут приемы убедительной коммуникации. Руководители ведущих белорусских компаний поделятся опытом трансформации собственных моделей взаимодействия. Так, участники увидят, как построение цифровых и нецифровых коммуникаций может стать стратегической инициативой HR бизнес-партнеров.  

Спикеры мероприятия – Валентина Чекан, соучредитель и заместитель директора по академическим вопросам ЧУО «Средняя школа ЛУЧ»; Ксения Садовская, HR бизнес-партнер KFC; Ирина Самборская, руководитель проекта HR Community, руководитель и преподаватель кафедры организационного поведения и управления персоналом БИЗНЕС-ШКОЛЫ XXI ВЕК-КОНСАЛТ.

Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация обязательна. Подробнее о встрече здесь.

HR Community – проект БИЗНЕС-ШКОЛЫ XXI ВЕК-КОНСАЛТ. Цель инициативы – создать пространство для обмена опытом и нетворкинга руководителей компаний и HR-лидеров, чтобы содействовать развитию мировоззрения и культуры HR бизнес-партнерства в Беларуси.

Первая встреча в рамках проекта HR Community состоялась в апреле 2021 и была посвящена теме «Цифровизация бизнеса. HR BP как агент изменений». Участниками мероприятия стали 140 ТОП-менеджеров и HR-лидеров ведущих белорусских компаний.

 
 
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О том, что удача в бизнесе часто является следствием успешных коммуникаций, задумывались многие.
 
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