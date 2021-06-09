Пчел с колеса обозрения в Минске собирали... пылесосом

С 9 июня в минском парке имени Горького вновь заработал самый большой аттракцион - «Колесо обзора». Напомним, его пришлось остановить 6 июня - из-за налетевших на аттракцион пчел. Стало известно, как решили проблему с насекомыми. Конструкцию освободили от пчел работники МЧС после того, как большая часть из них сами покинули облюбованное место.













- В поисках нового места жительства большой рой насекомых устроил привал, пока их разведчики исследовали окрестности. Чтобы избежать конфликта и укусов насекомых люди набрались терпения, - говорится в описании видео minsknews.by.





Но весь рой не улетел. Во вторник на колесе оставалось еще около трети пчелиной семьи. И вот, с помощью подъемника спасатель оказался на высоте 35 метров, также понадобились защитный костюм пчеловода и пылесос. Специалист собрал всех оставшихся пчел - насекомые остались живы, и затем их выпустили подальше от парка, уточняется в сообщении.





В полостях колеса обозрения больше не смогут поселиться насекомые - пустоты заполнили монтажной пеной. Кстати, аттракцион сделан в 2010 году и вмещает 80 человек. Колесо движется со скоростью 0,233 метра в секунду.







