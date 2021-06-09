10 июня будет редкое солнечное затмение - как наблюдать и не повредить глаза

В момент максимальной фазы видимый с земной поверхности диаметр Луны будет меньше диаметра Солнца. То есть солнечный диск будет закрыт не полностью и вокруг Луны появится яркое кольцо — незакрытая часть Солнца.





Вообще, такие затмения повторяются — примерно раз в 223 месяца. Следующее подобное затмение произойдёт 21 июня 2039 года.





Затмение пройдёт через Северный полюс

Затмение начнётся приблизительно в 9:55 по всемирному координированному времени (UTC) — то есть в 12:55 по минскому времени. Оно "стартует" в канадской провинции Онтарио, потом пройдёт через Гудзонов залив и море Баффина. Наибольшая фаза затмения наступит в Гренландии.





Далее полоса кольцеобразной фазы вступит в акваторию Северного Ледовитого океана, пройдёт через Северный полюс и затронет Россию: Якутию, Чукотку, Камчатку. Это будет единственное кольцеобразное затмение в XXI веке, проходящее через Северный полюс.





Затмение завершится приблизительно в 11:30 по всемирному времени (14:30 по Минску) на границе Якутии и Магаданской области.





Будет ли затмение видно в Беларуси?

Да, но частично. Затмение в той или иной фазе можно будет увидеть на большей части территории бывшего СССР, кроме южных и восточных окраин: Крыма, Кавказа, Сахалина, Камчатки.





Для жителей Минска затмение начнётся в 13:07. В 14:08 Солнце закроется на 22% — это будет максимальная фаза для Минска. Затмение в столице завершится в 15:08.





Как правильно наблюдать затмение

Смотреть на солнце можно только с мощной защитой глаз! Тёмные очки, цветное стекло, бинокли и телескопы для этого не подходят. Не спасёт глаза и камера телефона, лист белой бумаги или дымчатое стекло.





Рентгеноплёнка, CD-диски и дискеты также не дают стопроцентной защиты, хотя прошлые затмения в Беларуси с их помощью наблюдали. Астроном и фотограф Виктор Малыщиц от таких вариантов не в восторге:





— После прошлого затмения к офтальмологам стояли очереди наблюдателей с повреждённой сетчаткой, — предупреждает он. — Здесь подручными средствами тоже не обойтись. Можно хорошо закоптить на огне или над свечой осколок стекла. Но лучше применить специальные фотофильтры для объективов бинокля или телескопа. Но не для обычных чёрных очков.





Так как взглянуть на солнце наиболее безопасно? В оптиках продают очки с полной защитой от ультрафиолета и специальные фотофильтры для наблюдения за затмением. Также подходят сварочные очки с защитным оттенком не менее 14. Ещё вариант — чёрно-белые фотоплёнки: непроявленные и со слоем серебра.





Будьте осторожны!