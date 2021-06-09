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За зарплаты в конверте в Беларуси ввели уголовную ответственность
09.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси объявили войну зарплатам в конверте. О том, что теперь может грозить работодателям, узнавала корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.
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Кроме того, любой штраф теперь можно будет оплатить в рассрочку. Максимум в течение пяти лет. Однако ежемесячный платеж должен быть не меньше двух базовых величин. Это около 15 долларов. Возможна также отсрочка платежа на срок до двух лет.
Отметим, что ряд статей исключили из Уголовного кодекса из-за крайне редкого их применения. Например, статьи, связанные с загрязнением вод и нарушением правил водопользования.
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Суровое наказание предусмотрено в случае, если удастся доказать умышленные действия со стороны работодателя.
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