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За зарплаты в конверте в Беларуси ввели уголовную ответственность

09.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси объявили войну зарплатам в конверте. О том, что теперь может грозить работодателям, узнавала корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.

За зарплаты в конверте в Беларуси вводят уголовную ответственность. Суровое наказание предусмотрено в случае, если удастся доказать умышленные действия со стороны работодателя.

«Выплачивая заработную плату, не отражая в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам. С заработной платы удерживается подоходный налог. Выплачиваются страховые взносы в Фонд социальной защиты населения, откуда впоследствии будет исчисляться пенсия. Поэтому, занижая заработок сейчас, мы себе занижаем пенсию в будущем», – сказал заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь Виктор Франскевич.

Кроме того, любой штраф теперь можно будет оплатить в рассрочку. Максимум в течение пяти лет. Однако ежемесячный платеж должен быть не меньше двух базовых величин. Это около 15 долларов. Возможна также отсрочка платежа на срок до двух лет.

Отметим, что ряд статей исключили из Уголовного кодекса из-за крайне редкого их применения. Например, статьи, связанные с загрязнением вод и нарушением правил водопользования.



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Суровое наказание предусмотрено в случае, если удастся доказать умышленные действия со стороны работодателя.
 
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