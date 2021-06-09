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Белорусы жалуются, что не могут привиться вторым компонентом вакцины. Как так вышло и что делать?

09.06.2021 16:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусы жалуются, что не могут привиться вторым компонентом вакцины. Как так вышло и что делать?
Иллюстративное фото Надежды Бужан
Как стало известно «Нашей Ниве», уже в нескольких поликлиниках разных городов и районов наблюдается проблема: нет второго компонента вакцины. Люди приходят через 21 день после введения первого компонента и уже на месте узнают, что «второго нет в наличии, а когда будет — неизвестно».

Но почему так происходит?

В минской поликлинике №38, где люди сегодня столкнулись с этой проблемой, нам не смогли конкретно ответить на вопрос: «Обычно если мы приглашаем человека на первую прививку, то вторая состоится обязательно по графику. Но тут вот второй компонент не довезли своевременно. Нам обещали, что его передадут в нашу поликлинику до конца недели. Мы будем сообщать об этом гражданам по телефону».

Всем, кто хочет ускорить процесс, в Минздраве советуют обращаться в центральную поликлинику вашего района, которая обычно распределяет вакцины в другие медучреждения и может скоординировать, где еще можно привиться (для Октябрьского района и 38-й поликлиники это 3-я больница), а также в местные центры гигиены и эпидемиологии.

«Согласно последним исследованиям, интервал между введением двух компонентов может быть увеличен до 90 дней, — успокаивает читателей «Нашей Нивы» один из эпидемиологов. - Первый компонент и второй — разного состава, их даже разливают неодновременно, поэтому и поступать в поликлиники они могут в разное время».


Согласно последним данным, в Беларуси 619 тысяч человек получили первую дозу вакцины от COVID-19. около 329 тысяч граждан прошли полный курс вакцинации.
 
 
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Всем, кто хочет ускорить процесс, в Минздраве советуют обращаться в центральную поликлинику.
 
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